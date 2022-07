Erste Schätzungen: Genesis Energy L präsentiert Quartalsergebnisse

Genesis Energy L lässt sich voraussichtlich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Genesis Energy L die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,100 USD gegenüber -0,490 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Genesis Energy L 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 525,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Genesis Energy L 503,9 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -0,040 USD je Aktie, gegenüber -1,960 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 2,14 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at