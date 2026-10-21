Erste Schätzungen: Genmab A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Genmab A-S wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,53 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 41,58 DKK je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 14 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,20 Milliarden USD, was einem Umsatz von 6,53 Milliarden DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 11,83 USD, gegenüber 102,50 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 4,48 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,60 Milliarden DKK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at