Erste Schätzungen: Genmab A-S legt Quartalsergebnis vor

Genmab A-S lädt voraussichtlich am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,42 USD je Aktie gegenüber 35,81 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 16 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,10 Milliarden USD betragen, verglichen mit 6,09 Milliarden DKK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 24 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,18 USD, gegenüber 102,50 DKK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt 4,34 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 24,60 Milliarden DKK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at