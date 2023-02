Erste Schätzungen: Genmab A-S präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Genmab A-S lädt voraussichtlich am 22.02.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2022 endete.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 24,70 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 10,82 DKK je Aktie erzielt worden.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 80,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,62 Milliarden DKK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,72 Milliarden DKK aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 100,42 DKK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 45,54 DKK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 14,10 Milliarden DKK umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,48 Milliarden DKK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at