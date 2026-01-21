Erste Schätzungen: Genmab A-S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Genmab A-S gibt voraussichtlich am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,35 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 60,12 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 13 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,03 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 6,44 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 18,48 USD, gegenüber 122,21 DKK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 3,67 Milliarden USD im Vergleich zu 21,53 Milliarden DKK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at