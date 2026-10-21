Erste Schätzungen: Genmab A-S (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Genmab A-S (spons ADRs) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,353 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 18,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,20 Milliarden USD gegenüber 1,02 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,18 USD aus. Im Vorjahr waren 1,55 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 4,48 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at