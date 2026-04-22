Erste Schätzungen: Genmab A-S (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor

Genmab A-S (spons ADRs) wird voraussichtlich am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,162 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Genmab A-S (spons ADRs) 0,310 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Genmab A-S (spons ADRs) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 910,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 715,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 27,29 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 24 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,55 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,32 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,73 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at