Erste Schätzungen: Genmab A-S (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Genmab A-S (spons ADRs) präsentiert in der voraussichtlich am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,342 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Genmab A-S (spons ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,550 USD in den Büchern gestanden.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 937,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Genmab A-S (spons ADRs) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,10 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD im Vergleich zu 1,55 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich bei 4,34 Milliarden USD, gegenüber 3,73 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at