Erste Schätzungen: Genmab A-S (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse

Genmab A-S (spons ADRs) lässt sich voraussichtlich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Genmab A-S (spons ADRs) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,435 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 49,42 Prozent verringert. Damals waren 0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,12 Prozent auf 1,03 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Genmab A-S (spons ADRs) noch 921,1 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,85 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,77 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 3,67 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 3,12 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at