Erste Schätzungen: Genmab A-S stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Genmab A-S öffnet voraussichtlich am 09.11.2022 die Bücher zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 17,27 DKK. Das entspräche einem Zuwachs von 28,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 13,47 DKK erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 54,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,57 Milliarden DKK gegenüber 2,31 Milliarden DKK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 73,55 DKK im Vergleich zu 45,54 DKK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 12,89 Milliarden DKK, gegenüber 8,48 Milliarden DKK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at