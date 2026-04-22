Genmab A-S Aktie

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WKN: 565131 / ISIN: DK0010272202

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Genmab A-S stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Genmab A-S wird voraussichtlich am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,62 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Genmab A-S 21,69 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 14 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 910,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 5,07 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,78 USD, während im vorherigen Jahr noch 102,50 DKK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,32 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 24,60 Milliarden DKK waren.

Redaktion finanzen.at

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