Erste Schätzungen: Genomma Lab Internacional SAB de CV (B) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Genomma Lab Internacional SAB de CV (B) wird voraussichtlich am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,395 MXN je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Genomma Lab Internacional SAB de CV (B) noch 0,480 MXN je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 8,83 Prozent auf 4,25 Milliarden MXN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,67 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,76 MXN je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,53 MXN je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 17,93 Milliarden MXN, gegenüber 18,61 Milliarden MXN im entsprechenden Zeitraum zuvor.
