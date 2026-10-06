06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Genomma Lab Internacional SAB de CV (B) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Genomma Lab Internacional SAB de CV (B) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,460 MXN gegenüber 0,440 MXN im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 2,89 Prozent auf 4,57 Milliarden MXN. Im Vorjahresviertel hatte Genomma Lab Internacional SAB de CV (B) noch 4,44 Milliarden MXN umgesetzt.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,95 MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,65 MXN einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 17,80 Milliarden MXN aus, nachdem im Vorjahr 17,54 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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