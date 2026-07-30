Genova Property Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2P70U / ISIN: SE0007184189
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30.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Genova Property Group Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Genova Property Group Registered lässt sich voraussichtlich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Genova Property Group Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,20 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Genova Property Group Registered -0,410 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,0 Prozent auf 143,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Genova Property Group Registered noch 130,0 Millionen SEK umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,70 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,99 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 569,0 Millionen SEK, gegenüber 514,0 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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