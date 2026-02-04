Erste Schätzungen: Genova Property Group Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Genova Property Group Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 19.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Genova Property Group Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,40 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,98 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 128,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 125,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,783 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,92 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 514,6 Millionen SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 507,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at