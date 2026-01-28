Erste Schätzungen: Genovis AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Genovis AB stellt voraussichtlich am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,103 SEK je Aktie gegenüber 0,070 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Genovis AB nach den Prognosen von 4 Analysten 37,6 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 34,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27,9 Millionen SEK umgesetzt worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,315 SEK im Vergleich zu 0,500 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 126,3 Millionen SEK, gegenüber 130,4 Millionen SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at