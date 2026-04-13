Genovis AB Aktie

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WKN DE: A0Q4ER / ISIN: SE0002485979

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Genovis AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Genovis AB wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,075 SEK gegenüber 0,050 SEK im Vorjahresquartal.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 33,8 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 4,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 32,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,413 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,360 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 146,5 Millionen SEK, gegenüber 129,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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