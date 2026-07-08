Genovis AB Aktie
WKN DE: A0Q4ER / ISIN: SE0002485979
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08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Genovis AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Genovis AB stellt voraussichtlich am 23.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,060 SEK. Dies würde einer Verringerung von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Genovis AB 0,080 SEK je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite soll Genovis AB 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 35,1 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 21,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Genovis AB 28,9 Millionen SEK umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,373 SEK, gegenüber 0,360 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 147,7 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 129,0 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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