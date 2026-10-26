Genovis AB Aktie

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WKN DE: A0Q4ER / ISIN: SE0002485979

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26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Genovis AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Genovis AB wird voraussichtlich am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,053 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Genovis AB noch 0,120 SEK je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 25,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 34,7 Millionen SEK gegenüber 27,5 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,315 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,360 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 144,3 Millionen SEK aus im Gegensatz zu 129,0 Millionen SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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