Erste Schätzungen: Genpact legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Genpact wird voraussichtlich am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,935 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,31 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 4,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,25 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,62 USD aus, während im Fiskalvorjahr 2,85 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,07 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 4,76 Milliarden USD.

