Erste Schätzungen: Genpact stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Genpact wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,965 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,750 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,20 Prozent auf 1,33 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Genpact noch 1,25 Milliarden USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,07 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,13 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,43 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,08 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at