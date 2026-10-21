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WKN DE: A0MXL7 / ISIN: BMG3922B1072

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Genpact stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Genpact öffnet voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,04 USD. Dies würde einem Zuwachs von 25,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Genpact 0,830 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,38 Milliarden USD – ein Plus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Genpact 1,29 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,12 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,13 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,44 Milliarden USD, gegenüber 5,08 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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