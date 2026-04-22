Erste Schätzungen: Genpact verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Genpact wird voraussichtlich am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Genpact im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,922 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,730 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Genpact in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,29 Milliarden USD im Vergleich zu 1,21 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,02 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,13 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 5,44 Milliarden USD, gegenüber 5,08 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at