Erste Schätzungen: Gentex gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Gentex präsentiert in der voraussichtlich am 24.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,499 USD. Dies würde einem Zuwachs von 16,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Gentex 0,430 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 667,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Gentex einen Umsatz von 657,9 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,00 USD, gegenüber 1,74 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 2,70 Milliarden USD im Vergleich zu 2,53 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at