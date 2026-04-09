Erste Schätzungen: Gentex präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gentex wird voraussichtlich am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,452 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Gentex im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 648,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 576,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,47 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,95 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,74 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 2,65 Milliarden USD, gegenüber 2,53 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at