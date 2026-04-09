Service, Service, Service. Wir von BNP Paribas Zertifikate sagen "Ja" zu Austria. Sagen Sie "Ja" bei der Wahl für uns als Service-Anbieter des Jahres. -W-

Gentex Aktie

Gentex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868891 / ISIN: US3719011096

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Gentex präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gentex wird voraussichtlich am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,452 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Gentex im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 648,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 576,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,47 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,95 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,74 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 2,65 Milliarden USD, gegenüber 2,53 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gentex Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Gentex Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Gentex Corp. 18,80 -1,10% Gentex Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen