15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Gentex präsentiert Quartalsergebnisse

Gentex wird voraussichtlich am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,423 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,390 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gentex in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,36 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 651,9 Millionen USD im Vergleich zu 541,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,79 USD je Aktie, gegenüber 1,76 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,54 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX im Minus -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie Aktienmarkt kommt am Freitag kaum vom Fleck, während der deutsche Leitindex abgibt. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
