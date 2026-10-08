Gentex Aktie
WKN: 868891 / ISIN: US3719011096
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Gentex zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Gentex wird voraussichtlich am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,503 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 2,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 670,1 Millionen USD gegenüber 655,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,08 USD, gegenüber 1,74 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 2,67 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,53 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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