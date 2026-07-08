Erste Schätzungen: Gentherm informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gentherm wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,563 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 382,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 375,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,71 USD, gegenüber 0,590 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 1,56 Milliarden USD im Vergleich zu 1,50 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at