Erste Schätzungen: Genuine Parts mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Genuine Parts wird voraussichtlich am 17.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,81 USD aus. Im letzten Jahr hatte Genuine Parts einen Gewinn von 0,960 USD je Aktie eingefahren.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,77 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Genuine Parts für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,06 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,63 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,47 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 24,29 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 23,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at