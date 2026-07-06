Erste Schätzungen: Genuine Parts öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Genuine Parts veröffentlicht voraussichtlich am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,83 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,16 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,44 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,71 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,470 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 25,46 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 24,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at