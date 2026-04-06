Erste Schätzungen: Genuine Parts präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Genuine Parts stellt voraussichtlich am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,75 USD je Aktie gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,17 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 5,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,87 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,81 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,470 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25,36 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 24,30 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at