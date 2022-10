Erste Schätzungen: Genworth Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Genworth Financial stellt voraussichtlich am 01.11.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,205 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 1,95 Milliarden USD aus – eine Minderung von 5,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Genworth Financial einen Umsatz von 2,07 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,930 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,48 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,68 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,83 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at