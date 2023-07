Erste Schätzungen: Genworth Financial präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Genworth Financial stellt voraussichtlich am 01.08.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,200 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 41,18 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,340 USD je Aktie erzielt worden waren.

Genworth Financial soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,88 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,745 USD, gegenüber 1,24 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 7,67 Milliarden USD im Vergleich zu 7,51 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

