Erste Schätzungen: Genworth Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Genworth Financial äußert sich voraussichtlich am 03.05.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,195 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,00 Prozent verringert. Damals waren 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Genworth Financial mit einem Umsatz von insgesamt 1,86 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,73 Prozent verringert.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,895 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,24 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,67 Milliarden USD, gegenüber 7,51 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at