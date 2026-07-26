Erste Schätzungen: Geodrill mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Geodrill präsentiert voraussichtlich am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Geodrill im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,150 CAD je Aktie gewesen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 51,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 69,7 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,080 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,040 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 187,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 258,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at