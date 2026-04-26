Erste Schätzungen: Geodrill vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Geodrill wird voraussichtlich am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,035 USD gegenüber 0,170 CAD im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 48,1 Millionen USD betragen, verglichen mit 70,0 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,130 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,040 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 190,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 258,4 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at