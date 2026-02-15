Geodrill Aktie
WKN DE: A1H49P / ISIN: IM00B3RLCZ58
|
15.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Geodrill veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Geodrill wird voraussichtlich am 02.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 39,7 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 46,3 Millionen CAD erzielt wurde.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,195 USD je Aktie, gegenüber 0,270 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 173,1 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 196,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
