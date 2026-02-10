Erste Schätzungen: GeoPark legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GeoPark wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,290 USD aus. Im letzten Jahr hatte GeoPark einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll GeoPark nach der Prognose von 1 Analyst 120,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 16,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 143,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,822 USD im Vergleich zu 1,84 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 488,8 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 660,8 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at