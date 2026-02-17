Erste Schätzungen: George Weston legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

George Weston wird voraussichtlich am 04.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,25 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte George Weston ein EPS von 1,70 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 11,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 16,89 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 15,10 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,51 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 3,32 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 65,55 Milliarden CAD, gegenüber 61,61 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

