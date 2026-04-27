Erste Schätzungen: George Weston mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

George Weston stellt voraussichtlich am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,978 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte George Weston ein EPS von 0,210 CAD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll George Weston in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,54 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 14,65 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 14,29 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,93 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,86 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 66,42 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 64,51 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at