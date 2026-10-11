Gerdau Aktie
WKN: 909187 / ISIN: BRGGBRACNPR8
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11.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gerdau gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Gerdau wird voraussichtlich am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,841 BRL je Aktie gegenüber 0,540 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 17,98 Milliarden BRL. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 18,63 Milliarden BRL aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,75 BRL, gegenüber 0,690 BRL je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 70,84 Milliarden BRL, nachdem im Vorjahr 69,86 Milliarden BRL generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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