Gerdau Aktie
WKN: 915270 / ISIN: US3737371050
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gerdau präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Gerdau wird voraussichtlich am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,147 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Gerdau nach den Prognosen von 6 Analysten 3,42 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,09 Milliarden USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,536 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,120 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,87 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,50 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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