Erste Schätzungen: Gerdau präsentiert Quartalsergebnisse
Gerdau lädt voraussichtlich am 23.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,398 BRL je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Gerdau 0,160 BRL je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Gerdau nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 16,78 Milliarden BRL umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,82 Milliarden BRL umgesetzt worden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,79 BRL, gegenüber 2,18 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 69,54 Milliarden BRL geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 67,03 Milliarden BRL generiert wurden.
