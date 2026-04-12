Erste Schätzungen: Gerdau präsentiert Quartalsergebnisse

Gerdau wird sich voraussichtlich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,623 BRL. Im Vorjahresquartal waren 0,370 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 17,03 Milliarden BRL aus – eine Minderung von 2,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Gerdau einen Umsatz von 17,38 Milliarden BRL eingefahren.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,41 BRL je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,690 BRL je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 71,02 Milliarden BRL, gegenüber 69,86 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at