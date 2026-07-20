Gerdau Aktie
WKN: 909187 / ISIN: BRGGBRACNPR8
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gerdau stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Gerdau wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,731 BRL je Aktie gegenüber 0,430 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Gerdau nach den Prognosen von 7 Analysten 17,60 Milliarden BRL umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,53 Milliarden BRL umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,70 BRL, gegenüber 0,690 BRL je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 70,21 Milliarden BRL, nachdem im Vorjahr 69,86 Milliarden BRL generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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