Gerdau Aktie
WKN: 915270 / ISIN: US3737371050
|
08.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gerdau stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Gerdau wird voraussichtlich am 23.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,077 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gerdau in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,14 Milliarden USD im Vergleich zu 2,88 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,339 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,400 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 12,96 Milliarden USD, gegenüber 12,43 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
