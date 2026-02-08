Gerdau Aktie

Gerdau für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915270 / ISIN: US3737371050

08.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Gerdau stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gerdau wird voraussichtlich am 23.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,077 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gerdau in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,14 Milliarden USD im Vergleich zu 2,88 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,339 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,400 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 12,96 Milliarden USD, gegenüber 12,43 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Gerdau S.A. (Spons. ADRS) 3,56 0,56% Gerdau S.A. (Spons. ADRS)

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

