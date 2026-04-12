Erste Schätzungen: Gerdau stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gerdau wird voraussichtlich am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,114 USD. Dies würde einem Zuwachs von 90,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Gerdau 0,060 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Gerdau 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,28 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Gerdau 2,97 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,456 USD im Vergleich zu 0,120 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 13,68 Milliarden USD, gegenüber 12,50 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at