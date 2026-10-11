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WKN: 915270 / ISIN: US3737371050

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11.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Gerdau zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gerdau wird voraussichtlich am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,165 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Gerdau noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,58 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 8,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Gerdau einen Umsatz von 3,30 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,538 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 13,76 Milliarden USD, gegenüber 12,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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