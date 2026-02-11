Erste Schätzungen: Gerresheimer gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Gerresheimer lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,567 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Gerresheimer 1,07 EUR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 606,2 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 6,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 568,9 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,07 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,18 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,31 Milliarden EUR, gegenüber 2,04 Milliarden EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at