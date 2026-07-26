Erste Schätzungen: Getty Images A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Getty Images A präsentiert in der voraussichtlich am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,004 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,080 USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 235,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 0,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 234,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,023 USD, gegenüber -0,500 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 962,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 981,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at